Hundredvis af koalaer frygtes døde i skovbrand i Australien

Skovbranden begyndte lørdag, da et lyn slog ned nær Port Macquaire i delstaten New South Wales.

Branden har hærget mere end 2200 hektarer skov i netop det område, som er koalaernes primære levested på den australske østkyst.

Branden har ramt et skovområde nær Lake Innes syd for Port Macquaire, som er et område, hvor hundredvis af koalaer kommer til for at yngle.

Det oplyser Sue Ashton, der er leder af Port Macquaire Koala Hospital.

- Koalaerne i området er genetisk meget forskellige og har sunde slægtslinjer, fordi de yngler på kryds og tværs, siger hun.

- Så koalaerne i dette område er betydningsfulde for landet. De er meget unikke i Australien, og de kunne have hjulpet i forhold til meget forskning relateret til koalaerne.

- Tabet er en stor tragedie.

Brandmyndighederne i New South Wales, RFS, har kæmpet mod flammerne, som i dagevis har spredt sig hastigt mod syd. På grund af hård vind er branden fortsat ikke under kontrol.

Ifølge Ashton vil brandmyndighederne ikke lade nogen nærme sig området, indtil branden er helt slukket.

Før de første britiske nybyggere ankom i 1788, skønnes bestanden af koalaer at have været på over ti millioner. I 2015 var der under 100.000 tilbage i naturen, anslog Australiens Koala Foundation.

Tidligere blev koalaen jagtet på grund af dens pels, og den var i 1920'erne tæt på udryddelse.

Selv om koalaen er blevet fredet har det ikke kunnet standse nedgangen i bestanden.

En af årsagerne er, at 80 procent af koalaernes naturlige habitat i Australien er blevet ødelagt gennem tiden.

Koalaer, der ikke er bjørne, men pungdyr, er desuden sårbare over for biltrafik og en bakterieinfektion, som kan gøre koalaerne blinde og ufrugtbare.