Hundredvis af hjem er taget af flammer i Oregon i USA

Skovbrande på den amerikanske vestkyst har ødelagt hundredvis af hjem i delstaten Oregon. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er en 12-årig dreng og hans bedstemor omkommet i en skovbrand syd for Oregons største by, Portland. Moren til drengen er desuden i kritisk tilstand.

Oregons guvernør, Kate Brown, frygter, at brandene kan blive de værste i delstatens historie, når det kommer til tab af liv og ejendomme.

Guvernøren er ikke gået i detaljer med det potentielle omfang af skaderne, men en af Oregons mest dødbringende brande var i 1936, hvor 13 mennesker omkom, og byen Brandon brændte ned til grunden.

Brandfolk kæmper for at følge med de adskillige brande, der fået borgere til at flygte fra hjemmet, mens andre er omgivet af brande og ikke kan komme nogen steder.

Hårde vindstød er med til at sprede brandene, og nogle steder bliver indbyggerne beordret til at evakuere deres hjem, hvilket betyder, at de kun har få minutter til at komme væk og bringe sig i sikkerhed, skriver AP.

Guvernøren Kate Brown fortæller, at brandfolk er lykkedes med at redde menneskers liv ved at trække dem gennem floder i tilflugt.

Brandene har påvirket store områder i både Oregon og Washington, to delstater nord for Californien. Det er sjældent, at de to delstater oplever så store brande, da klimaet er køligere og mere fugtigt end længere sydpå.

Nabostaten Californien er også hårdt ramt af skovbrande, der har spredt sig til et område på 8900 kvadratkilometer, hvilket er en ny dyster rekord for delstaten.

Mindst otte mennesker har mistet livet i brande de seneste tre uger i Californien, mens cirka 3300 bygninger er blevet ødelagt.

En brandmand er blandt de omkomne, mens flere vandrere også har mistet livet.

Talsmand for det californiske brandvæsen Lynne Tolmachof siger til nyhedsbureauet AP, at det er bekymrende, hvor tidligt skovbrandene i år har ramt delstaten.

- Det er alarmerende, hvor tidligt brandene er begyndt i år. September og oktober er historisk set vores værste måneder for brande. Det er normalt varmt og tørt, siger talsmanden.