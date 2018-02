Hundredtusinder strejker i Tyskland og lammer bilfabrikker

I alt ventes flere hundredtusinder fredag at slutte sig til en 24 timer lang strejke.

I München har cirka 7000 ansatte på BMW nedlagt arbejdet, oplyser fagforeningen IF Metall.

- Hele fabrikken står stille, siger en talsmand for fagforeningen.

I løbet af dagen ventes 300.000 at nedlægge arbejdet. For to dage siden gjorde 200.000 ansatte det samme.

- Vi forventer, at det vil vil fremme arbejdsgivernes vilje til at nå til en aftale, siger Jürgen Wechsler, der er formand for IG Metall i Bayern.

IG Metall kræver lønstigninger til medlemmerne på seks procent. Det er omtrent det dobbelte af, hvad arbejdsgiverne har tilbudt.

Fagforeningen vil også have indført en regel, der gør det muligt for nogle af arbejderne at få reduceret arbejdstid - for eksempel børneforældre - så den ugentlige arbejdsuge ikke er længere end 28 timer.

IG Metall har skærpet kravene i lyset af den succes, som tysk industri har haft de senere år.

Fagforeningen påpeger, at dens medlemmer i en række år efter finanskrisen har været tilbageholdende med krav for at understøtte virksomhederne.

Det er den tredje punktstrejke, og IG Metall advarer, at næste skridt er en storkonflikt, der kan ramme tysk industri hårdt.

IG Metall er med godt 2,3 millioner medlemmer Europas største fagforening.

Hele metal- og elektronikindustrien i Tyskland omfatter 3,9 millioner medarbejdere. Resultaterne på området omfatter nogle af nationens største industrikoncerner og har ofte afsmittende virkning på det øvrige arbejdsmarked.