Hundredtusinder må forlade hjem under oversvømmelser i Kina

Skybrud har ført til voldsomme oversvømmelser, og over 230.000 har måttet genhuses, mens 1300 huse er ødelagte.

Det oplyser det statslige nyhedsbureau Xinhua.

I den sydlige kinesiske region Guangxi Zhuang meldes seks personer dræbt og én savnet.

Gaderne ligger fuldstændig under vand i den populære turistdestination Yangshuo, og beboere og besøgende har måttet lade sig evakuere via tømmerflåder af bambus.

Over 1000 hoteller er oversvømmet, og mere end 30 turistattraktioner er blevet beskadiget.

Ejeren af et familiedrevet hotel fortæller, at et af gæsteværelserne ligger under en meter vand.

I Hunan-provinsen er mindst 13 personer døde i forbindelse med det voldsomme regnvejr.

Otte andre savnes eller er meldt døde i den sydvestlige Guizhou-provins.

Det voldsomme regnvejr begyndte i starten af juni og har ført til "farligt høje vandstande" i 110 floder, melder Xinhua.

Yderligere regnvejr ventes i de kommende dage i det sydlige Kina.

Det ekstreme vejr har også ramt regionens turistsektor hårdt.

Ifølge ministeriet for katastrofehåndtering er de direkte økonomiske tab som følge af oversvømmelser på omkring fire milliarder yuan eller omkring 3,7 milliarder danske kroner.