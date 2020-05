Hundelufter mister job efter verbalt optrin i Central Park

En kvindelig hundelufter har mistet sit job efter et optrin mellem hende og en sort mand i Central Park i New York.

Det skriver flere amerikanske medier herunder The Guardian og CNN.

I optrinnet, som manden optog på sin telefon og efterfølgende lagde på Facebook, siger kvinden, at hun vil tilkalde på politiet.

Forinden havde manden, der hedder Christian Cooper, bedt kvinden om at tage sin hund i snor, hvilket hun nægtede.

- Jeg vil ringe til politiet og fortælle dem, at der er en afroamerikansk mand, der truer mig på livet, siger kvinden.

- Fortæl dem, hvad du vil, svarer Christian Cooper i videoen.

Kvinden gør som sagt og beder politiet om at komme med det samme. Christian Cooper siger "tak" til kvinden og slutter optagelsen.

Optagelsen er efterfølgende gået viralt på Twitter og Facebook, hvor den er blevet delt titusindvis af gange.

Episoden udspillede sig mandag, og tirsdag morgen har Cooper talt med avisen Washington Post. For ham var episoden "racistisk intimiderende", men ikke usædvanlig.

- Jeg tror ikke, at der er en afroamerikansk person i USA, der ikke har oplevet noget lignende i deres liv, siger den 57-årige mand.

Politiet i New York foretog ingen anholdelser i forbindelse med anmeldelsen, som de over for The Guardian beskriver som "en verbal uoverensstemmelse".

For kvinden, der er blevet identificeret som Amy Cooper (der er ingen relation mellem de to trods samme efternavn), har episoden haft store konsekvenser.

Kvinden arbejdsgivere skriver på Twitter tirsdag, at hun er blevet fyret omgående.

- Efter vores interne gennemgang af hændelsen i Central Park i går, har vi truffet beslutning om at opsige den involverede medarbejder med omgående virkning. Vi tolererer ikke racisme af nogen art i Franklin Templeton, skriver virksomheden på Twitter tirsdag.