Humøret har pil op før knald eller fald-dag om brexit-aftale

Storbritanniens regering går målrettet efter at forlade EU 31. oktober som længe planlagt, og EU's chefforhandler, Michel Barnier, har ifølge flere diplomater sagt, at det er sidste chance tirsdag aften.

Flere ministre melder, at parterne, som er midt i intense forhandlinger, nu står lidt tættere på hinanden. Chancen for en aftale synes en anelse øget.

- Nu kan det i hvert fald ikke udelukkes, at der kan komme en aftale, måske tilmed i det næste døgn, siger den svenske EU-minister, Hans Dahlgren, under EU-mødet i Luxembourg.

Han begrunder det med, at "klimaet i forhandlingerne" er "forandret" efter et møde i Liverpool mellem den britiske premierminister, Boris Johnson, og den irske premierminister, Leo Varadkar, i sidste uge.

EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, informerede tirsdag formiddag EU-landenes udenrigs- og europaministre om forhandlingerne, som i løbet af den seneste uge er blevet intensiveret.

Franskmanden forudså ifølge en diplomat tre mulige udfald: Det kan blive en aftale i aften. Det kan blive en forlængelse. Eller forhandlingerne kan bryde sammen.

- Der er stadig bevægelse i forhandlingerne. Det er positivt, at der er noget at forhandle om, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Den danske minister er imidlertid mere tilbageholdende med optimismen end sin svenske kollega. Han kalder det fortsat en "kæmpe udfordring" at nå en aftale inden EU-topmødet torsdag.

Ifølge Barnier forsøger man lige nu at blive enige om tre udeståender. Det er konceptet om fair spilleregler, toldarrangementer og øget indflydelse til Nordirland.

- Følelsen er, at der er en mulighed for en aftale. Hvis det ikke lykkes før topmødet, så måske inden oktober måned er slut. Men der er fortsat en risiko for, at det bliver et hårdt brexit, siger Hans Dahlgren.

Kofod understreger ligeledes, at risikoen for en papirløs skilsmisse med det kaos, der ventes at følge med en sådan, fortsat er et muligt udfald.