Huawei risikerer at blive udelukket fra tysk mobiludbygning

Den kinesiske teleudstyrsproducent Huawei vil muligvis blive udelukket fra at deltage i etableringen af et 5G-netværk i Tyskland.

Huawei er i henhold til Kinas sikkerhedslove forpligtet til at videregive informationer til Kinas regering. Og dermed er selskabet ikke frakoblet statslige interesser, sagde Maas mandag i Berlin.

Af den grund vil Tyskland skærpe kravene til selskaber, som ønsker at byde på opbygningen af et femte generations mobilnetværk, oplyste Maas.

Det skal ske ved en "troværdighedstest". Her vil myndigheder vil undersøge, om et selskab i sit hjemland er tvunget til at videregive informationer og data, som faktisk burde være beskyttede.

- Sådan er det med Huawei, sagde Maas.

Udtalelsen fra udenrigsministeren er det hidtil kraftigste tegn på, at den tyske regering muligvis vil se Huawei mere kritisk an end hidtil og måske udelukke selskabet fra at byde på hele eller dele af 5G-netværket.

USA har lagt pres på sine allierede for at udelukke Huawei fra at byde på udbygninger af telenetværk.

Ifølge den amerikanske regering indeholder Huaweis teleudstyr "bagdøre". De skal gøre det muligt for Kina at spionere mod andre lande.

Huawei er førende inden for salg af teleudstyr med en global markedsandel på 28 procent. Selskabet har afvist beskyldningen fra Washington og påpeget, at der aldrig er fremlagt beviser for den.

Alligevel valgte USA i maj at sortliste Huawei. Det indebærer, at selskabet ikke kan købe dele og komponenter fra amerikanske underleverandører uden den amerikanske regerings godkendelse.

Tyske teleselskaber har advaret om, at en bandlysning af Huawei vil forsinke 5g-netværket med flere år. Og det vil kunne gøre projektet mange milliarder euro dyrere.