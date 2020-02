Huawei har planer om ny fabrik i Frankrig

Huawei er verdens største producent af telekommunikationsudstyr. De vil investere 200 millioner euro (omkring 1,5 milliard kroner) i den første fase af opførelsen af fabrikken til mobile basestationer.

De mobile basestationer anses ikke for at være en central del af 5G-netværkets infrastruktur.

Liang siger, at der vil blive oprettet 500 nye arbejdspladser i forbindelse med den nye fabrik, som vil blive Huaweis anden produktionsvirksomhed uden for Kina.

Fabrikken i Frankrig skal sælge for en milliard euro årligt.

Huawei har en fabrik i Kina, der fremstiller mobiltelefoner. Andre steder er der kun samlefabrikker.

Huawei afviser beskyldninger om, at det er et foretagende, der udgør en sikkerhedsrisiko. Telegiganten har en central rolle i et opgør mellem USA og Kina om 5G - den næste generation af mobilteknologi.

Europa udgør en slagmark i kampen.

- Fabrikken i Frankrig skal sikre et stort skridt fremad. Både når det gælder hastighed og kapacitet samt skabe omfattende forbindelser mellem milliarder af enheder - fra nye smarte frysere til førerløse biler, siger Liang, som torsdag holdt pressemøde i Paris om det nye projekt.

Det står ikke helt klart om Huaweis beslutning er blevet budt velkommen af præsident Emmanuel Macron. Han har bejlet til udenlandske investorer, men som også advaret om Kinas indgreb og fremfærd over for de europæiske økonomier.

Liang siger, at Huawei har skitseret gruppens planer over for den franske regering.

- Dette er ikke en charmeoffensiv, siger han.

De europæiske hovedstæder står splittet i forhold til Huawei.

USA har advaret sine europæiske allierede mod at lade den kinesiske gruppe komme ind på kontinentet. Amerikanerne beskylder den kinesiske gigant for at ville bruge det nye netværk til avanceret spionage for Kina.