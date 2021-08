Hovedby falder til Taliban 50 kilometer fra Kabul

Byen ligger 50 kilometer syd for Kabul og kan blive et springbræt til at angribe den afghanske hovedstad.

- Nu har Taliban 100 procent kontrol, siger lovgiveren Saeed Qaribullah til nyhedsbureauet AFP.

- Der er ingen kampe lige for øjeblikket. De fleste embedsfolk er flygtet til Kabul, fortæller han.

I forvejen meldes cirka halvdelen af de 34 provinser i Afghanistan at være faldet til Taliban inden for få dage.

Oprørernes offensiv kommer, efter USA og dets allierede hen over sommeren har trukket deres soldater ud efter næsten 20 år i Afghanistan.

Tidligere fredag oplyste repræsentanter for byen og lokale beboere i provinshovedstaden Kandahar i den sydlige del af landet, at den afghanske hær i samlet flok havde trukket sig tilbage til et militært anlæg uden for byen.

- Kandahar er fuldstændig erobret, skrev en talsmand for Taliban på Twitter.

Få timer senere kunne Taliban på ny skrive om en erobret hovedstad.

Denne gang om Lashkar Gah i provinsen Helmand. Det var i Helmand, den danske hær var stationeret i otte år, og hvor Danmark led de største tab i menneskeliv. I alt 44 danske soldater er døde og dræbt i tjeneste i Afghanistan.

Soldater og embedsfolk trak sig ud af byen, efter man havde indgået en aftale om en lokal våbenhvile med Taliban. Det siger en lokal kilde til AFP.

Nato har indkaldt til et hastemøde senere fredag for medlemslandene. Her vil man tage bestik af den drastiske udvikling i Afghanistan.

Mødet skal ledes af generalsekretær Jens Stoltenberg. Det vil ifølge en kilde have fokus på evakuering af personel.