Hotel i Betlehem sat i karantæne af coronafrygt

Mindst 40 personer befinder sig på et hotel i byen Betlehem, der er blevet sat i karantæne, skriver det israelske medie The Jerusalem Post. Karantænen er indført, efter flere fund af personer med coronavirus i området.

Til nyhedsbureauet Reuters oplyser en talsmand fra de palæstinensiske myndigheder, at der blandt andet er tale om 15 amerikanere.

Ifølge The Jerusalem Post er der tale om hotellet The Angel Hotel. Det ligger i et kristent område vest for byen, hvor Jesus angiveligt blev født.

Torsdag oplyste de palæstinensiske myndigheder på Vestbredden, at der er fundet syv tilfælde af personer, som bærer coronavirusset. De syv personer har ifølge The Jerusalem Post opholdt sig på The Angel Hotel.

Tilfældene er første gang de palæstinensiske myndigheder skal håndtere smitte med det coronavirus, der er i udbrud flere steder i verden.

Ifølge avisen har lederen på hotellet, Maryana al-Arja, fortalt et andet israelsk medie The Media Lian, at både hun og hendes ansatte også er på hotellet.

- Amerikanerne forsøgte at forlade hotellet i morges, men turistmyndighederne bragte dem tilbage, fordi der var ingen andre steder, der ville have dem, siger hun til The Media Line ifølge The Jerusalem Post.

Ifølge al-Arja har amerikanerne ønsket at rejse videre gennem Israel. Men de israelske myndigheder har bedt om, at de kommer i 14 dages karantæne først.

I Israel er der fundet 17 tilfælde med smitte. Det israelske militær er ifølge The Jerusalem Post blevet beordret til at lukke grænseovergange fra Vestbredden. Det er angiveligt et led i planerne for begrænse spredningen af smitte i området.