Hotel afslører Trumps krav ved middagsbordet

Trump selv har også ofte været gæst på sit eget hotel, og det samme gælder hans familie.

Magasinet Washingtonian har fået fat i et dokument, der fortæller personalet, hvordan en række vigtige gæster skal behandles.

"Standard Operation Procedure" hedder dokumentet, der ifølge Hillreporter.com offentliggøres i magasinets martsudgave.

Her står blandt andet, at Donald Trump altid vil have sin steak "well done". Den skal altid være den største på bordet.

Når han skal have Diet Coke, er der en procedure på syv skridt, der skal overholdes. Det gælder blandt andet, hvor tjeneren berører flasken, og Trump skal altid høre låget eller kapslen, når den tages af.

Ketchupflasken med Heinz skal åbnes foran ham, så han kan se, at det er en ny flaske.

Donald Trump får næsten altid samme måltid: rejecocktail, en steak og så pomfritter.

Hans kone, Melania, kan ikke lide persille og purløg. Hun sendte engang sin ret ud igen, fordi der netop var persille og purløg på.

The Independent har også læst dokumentet og skriver, at Washingtonian også kan fortælle andre særheder. Blandt andet at det synlige personale i hotellets lobby blev tvunget til at klæde sig, som om de var ansat som studieværter på tv-stationen Fox News - engang Trumps favoritkanal.

Avisen fortæller om bartendere i lobbybaren, som kunne tjene 100.000 dollar om året, over 600.000 kroner, i løn og drikkepenge.

Ansatte på hotellet i Trumps præsidenttid så ofte alle Trumps allierede og rådgivere og lærte dem at kende.

Tiffany, Trumps anden datter, blev kaldt "en pine", fordi hun havde det med at foretage reservationer til sig selv og sine venner. Men de blev væk.

En stor del af de ansatte på hotellet er spansktalende, og bag kulissen havde de det skidt med præsidentens udfald mod migranter.

Trump er væk fra Det Hvide Hus nu, så strømmen af gæster, der vil besøge ham og bo på hans hotel, er stoppet.

Samtidig har coronapandemien ramt hotellet.

The Independent skriver, at indtjeningen i 2020 faldt 63 procent.