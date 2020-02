Hospitalsdirektør i Wuhan er død af coronavirus midt i krise

Liu Zhiming var direktør på et af Wuhans ledende og største hospitaler. Han er død tirsdag formiddag lokal tid.

Hospitalsdirektør i den kinesiske millionby Wuhan er død, efter at han er blevet smittet med coronavirus.

Det smitsomme coronavirus har sit epicenter i Wuhan, som ligger i Hubei-provinsen.

For at inddæmme smitten har Kina lukket Wuhan ned, hvilket påvirker byens 11 millioner indbyggere.

Coronavirusset har kostet over 1800 mennesker livet i Kina siden december. Flere end 72.400 personer er blevet smittet i Kina i samme periode.

Virusset har spredt sig fra Kina, og der er blevet registreret smittetilfælde i flere end 20 andre lande.

Der er endnu ikke udviklet en vaccine mod virusset, der kan føre til en sygdom, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kalder covid-19.

Det står stadig ikke helt klart, præcis hvor dødelig sygdommen er.

Meget tyder dog på, at dødeligheden for personer, som er smittet med coronavirus, ligger under andre luftvejsvirusser.