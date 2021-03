Hospitaler i mange brasilianske storbyer er tæt på kollaps

Mens Brasilien tirsdag oplevede den hidtil mest dødelige dag under coronapandemien, nærmer mange hospitaler sig et kollaps.

I en ny rapport beskriver forskningsinstituttet Fiocruz tirsdag ifølge BBC, at over 80 procent af intensivpladserne i hovedstæderne i 25 af Brasiliens 27 delstater (hvoraf den ene er karakteriseret som føderalt distrikt, red.) således nu er optaget.

I 15 af Brasiliens største byer er mindst 90 procent af intensivpladserne optaget, skriver det britiske medie videre.

Intensivkapaciteten er allerede overskredet i byerne Porto Alegre og Campo Grande.

Fiocruz advarer i rapporten om "overbelastning og endda kollaps i sundhedssystemerne".

- Forskere understreger behovet for at udvide tiltag som fysisk og social afstand, at bære mundbind og at vaske hænder, står der i rapporten ifølge BBC.

Tirsdag registrerede Brasilien 1972 nye coronarelaterede dødsfald.

Det er det hidtil højeste daglige antal coronarelaterede dødsfald ifølge sundhedsministeriet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt har Brasilien indtil nu oplevet 168.370 coronarelaterede dødsfald - ser man på dødstal i forhold til befolkningstal er Brasilien det land med 25.-flest registrerede dødsfald ifølge statistiksiden worldometers.info.

Blandt andet Sverige, Storbritannien, USA og Frankrig har flere per indbygger.

Sidste uge kom det frem, at regeringens kriseteam vurderer, at de daglige dødstal i Brasilien kan komme op på omkring 3000, hvis ikke der bliver grebet ind.

Det fortalte to anonyme kilder til Reuters.

Den seneste virusbølge i Brasilien lader til at være forstærket af P1-varianten af virusset, der ifølge Reuters øger smitsomheden og risikoen for at blive smittet på ny.

Præsident Jair Bolsonaro har gang på gang nedtonet alvoren af virusset. For nylig bad han brasilianerne om at stoppe med at "beklage sig", og han kaldte tidligt i pandemien coronavirus for en "lille influenza".