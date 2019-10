Hongkongs leder: Ekstrem vold i gaderne er uden fortilfælde

- Urostifternes ekstreme opførsel førte til en ekstrem dyster nat i Hongkong. Det har efterladt vores samfund halvvejs lammet, siger hun.

Lam annoncerede fredag, at Hongkongs regering ville tage en gammel lov i brug, der kun bruges i særlige nødstilfælde. Det betød blandt andet, at et maskeringsforbud trådte i kraft natten til lørdag.

Og det førte til voldelige protester fra demonstranter. Flere havde trodset forbuddet og iklædt sig ansigtsmasker for ikke at kunne blive identificeret.

- Den ekstreme vold illustrerer tydeligt, at Hongkongs offentlige sikkerhed i høj grad er truet. Det er den konkrete årsag til, at vi blev nødt til at aktivere en nødlov for at kunne indføre et maskeringsforbud, siger Carrie Lam.

Under nattens uroligheder blev en 14-årig dreng ifølge lokale medier skudt.

Hongkongs hospitalmyndighed oplyser, at hans tilstand er stabil, men giver ikke yderligere detaljer om episoden.

Nattens sammenstød første til lukningen af Hongkongs normalt yderst stabile metrosystem. Forinden havde demonstranter blandt andet startet brande på flere metrostationer og i tomme tog.

Metrosystemet er lørdag fortsat lukket i Hongkong.

Protesterne begyndte oprindeligt i juni som følge af et kontroversielt lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Forslaget er siden blevet droppet.

Tusindvis af demonstranter er siden da dog fortsat protesterne på gaden.

Mange holder fem fingre i luften. En finger for hvert krav, som demonstranterne stiller til Hongkongs regering.

Ud over tilbagetrækningen af lovforslaget forlanger de, at Carrie Lam træder tilbage. Derudover skal politivold undersøges, fængslede demonstranter skal løslades, og befolkningen skal have større demokratisk frihed.