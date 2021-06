Hongkong slår ned på kritisk medie

Hongkong tager sikkerhedslov i brug mod kritisk medie. Det bliver dog ikke det sidste søm i kisten for Kinas løfte om ét land, to systemer, mener ekspert.

Over 500 politibetjente var sat ind ved daggry torsdag morgen i Hongkong for at ransage den kritiske avis Apple Daily.

Avisen sendte direkte på nettet, mens politifolk gennemsøgte redaktionslokalet og undersøgte journalisternes computere.

38 bærbare computere og journalisternes fyldte notesblokke var blandt de genstande, politiet konfiskerede.

Fem chefer blev anholdt. Desuden er et millionbeløb, som avisen skal bruge til at udkomme og til at betale løn, indefrosset.

Officielt lyder anklagen mod avisen, at den var gået i ledtog med fremmede magter for at skade Hongkongs interesser ved at "appellere for sanktioner" mod den Kina-loyale regering.

Iagttagere peger på, at Apple Daily har rettet en skarp kritik mod Kina. Avisen har taget demokratiforkæmpernes side i det langvarige slag om Kinas stigende indflydelse i Hongkong.

Torsdagens politiaktion udgør det første eksempel på, at Hongkongs omstridte sikkerhedslov, der blev indført sidste år, er blevet brugt direkte mod et medie. Både som straf for indholdet af artikler eller udsendelser og med indefrysning af penge.

Men det er anden gang, at avisen, der længe har udgjort en irritation for Kina, bliver ransaget.

Ud over de fem chefer, der nu er blevet anholdt, sidder avisens 73-årige ejer, Jimmy Lai, i forvejen fængslet. Han er dømt efter sikkerhedsloven for at have deltaget i protester.

På sin hjemmeside skriver Apple Daily fredag i en henvendelse til læserne, at pressefriheden i Hongkong nu "hænger i en tynd tråd".

- Politiet har stemplet journalistiske materialer, der er indsamlet åbent, som bevis på en forbrydelse, skriver avisen.

- Dagens Hongkong føles fremmed og efterlader os stumme.

Avisen lover at "fortsætte med at bringe sandheden til Hongkongs folk på lovlig, rimelig og fair vis".

Politiets aktion mod Apple Daily er en skærpelse i brugen af sikkerhedsloven, siger Stig Thøgersen, der er professor emeritus i Kinastudier ved Aarhus Universitet.

- Vi har set det skridt for skridt over de seneste måneder, siger han.

- På mange måder er den nationale sikkerhedslov vagt formuleret. Og dette er et eksempel på, at den åbenbart også skal bruges mod kritiske medier.

Hongkongs sikkerhedsminister, John Lee, afviser at pege på, hvilke af avisens artikler der er i strid med loven. Han vil heller ikke sige, om personer, der har delt avisens artikler på nettet, nu er i fare for at blive anholdt.

- Det må enhver gøre op med sig selv, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP på et pressemøde.

Ministeren forklarer, at hans regering ikke blander sig i pressefriheden eller journalisters arbejde.

- Vi fokuserer på konspirationer, der truer den nationale sikkerhed, siger John Lee.

Flere vestlige kritikere har betegnet sikkerhedsloven som det sidste søm i kisten for Kinas løfte om ét land med to systemer, når det gælder Hongkong.

Men Stig Thøgersen nævner, at der i Hongkong stadig er langt højere foreningsfrihed, frihed på internettet og akademisk frihed i forhold til på fastlandet.

- Så jeg vil ikke kalde det et sidste søm. For jeg tror, at vi kan se mange flere søm fremover.