Hongkong indstiller brug af Pfizer-vaccine efter emballagefejl

Hongkong har suspenderet brugen af covid-19-vacciner fra to partier fra Pfizer og BioNTech, mens myndighederne efterforsker meldinger om defekt emballage.

Regeringen understreger i samme ombæring, at den ikke har nogen grund til at tro, at produktet ikke er sikkert.

I en erklæring oplyser den hongkongske regering, at den har modtaget en skriftlig advarsel fra distributøren Fosun Industries angående "fejl i emballagen".

Derfor har myndighederne indstillet brugen af vaccinedoserne fra de to partier midlertidigt som en forebyggende foranstaltning.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at også myndighederne i den lille enklave Macau ud for Kinas sydkyst har indstillet brugen af vaccinen fra de to partier.

AFP skriver, at suspenderingen ifølge Hongkong og Macau sker på grund af et emballageproblem med et parti hætteglas.

Ifølge myndighederne har hætteglas med varenummeret 210102 vist sig at have defekt emballage.

Hverken myndighederne i Hongkong eller Macau oplyser præcis, hvordan emballagen er defekt, men begge understreger, at fejlen ikke menes at udgøre nogen sikkerhedsrisiko.

Flere hongkongere oplyser på sociale medier, at deres vaccinationsaftale onsdag er blevet aflyst, og at flere vaccinationscentre er blevet midlertidigt lukket.

Hongkong blev som et af de første steder i verden ramt af coronavirus, efter at virusset dukkede op i det centrale Kina i slutningen af 2019.

Hongkong er indtil videre sluppet forholdsvist billigt gennem pandemien. Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der hidtil registreret 11.409 smittetilfælde og 204 coronarelaterede dødsfald.