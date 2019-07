Hongkong-demonstranter vil eksportere oprør til Kina

Censorerne i Kina har den seneste måned arbejdet på overtid for at blokere for nyhedsreportager og oplysninger om de største og mest voldelige demonstrationer i Hongkong i årtier.

Hongkongs protestbevægelse har ændret strategi og vil udfordre de politiske ledere i Kina direkte. De søger at eksportere deres revolution til fastlandet.

Stabilitet er kommunistpartiets vigtigste prioritet. Protester og demonstrationer bliver konsekvent nedtonet i Kinas statslige medier og blokeret på de fleste sociale medier.

Aktivister er vrede og frustrerede over et lovudspil om udlevering af borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Lovforslaget er i øjeblikket suspenderet. Men demonstranterne kræver, at det bliver formelt trukket tilbage.

- Vi forsøger at eksportere vores revolution, siger Bonnie Leung fra Den Civile Menneskerettighedsfront. Organisationen står bag de nylige protester, hvor der ifølge aktivisterne har deltaget millioner.

- Hvis de (turisterne fra fastlandet, red.) ser, hvad folk i Hongkong foretager sig, så vil de kopiere det og tage det med til Kina og gøre det der. Vi får dermed alle demokrati - både i Hongkong og i Kina, siger hun videre.

Demonstranter vil lørdag gennemføre aktioner i Sheung Shui. Det er en by nær grænsen til Kina. Byen tiltrækker mange kinesiske handlende, som krydser grænsen en enkelt dag for at købe ind.

En anden protestaktion er planlagt søndag i forstadsdistriktet Sha Tin. Der har der også tidligere været sammenstød mellem Hongkong-indbyggere besøgende fra selve Kina.

En 22-årig studerende fra Hongkong har på Instagram under hashtagget AntiELAB skrevet meget om protesterne. Vedkommende siger, at demonstranterne håber at udøve den indflydelse, som "den kinesiske regering åbenlyst er bange for".

Instagram er blokeret i selve Kina.

Aktivister og protestgrupper fastholder et krav om, at Hongkongs øverste politiske leder, Carrie Lam, officielt trækker det omstridte lovudspil tilbage. De ønsker også, at Lam går af selv.

Titusindvis af demonstranter marcherede i weekenden gennem et af Hongkongs mest populære områder. Det skete også i et forsøg på at vinde støtte til deres sag fra besøgende turister fra selve Kina.