Hongkong-aktivister efter anholdelse: Vi lader os ikke skræmme

De to prominente Hongkong-aktivister Joshua Wong og Agnes Chow har ikke tænkt sig at stoppe deres protester, til trods for at de fredag blev anholdt.

Joshua Wong, der står i spidsen for den prodemokratiske organisation Demosistō, anklager regeringen for såkaldt hvid terrorisme.

Det refererer til en blodig aktion mod politiske afhoppere i Taiwan i 1949.

- Vi kan tydeligt se, at regimet (i Kina, red.) og Hongkongs regering forsøger at skabe en hvid terrorisme for at skræmme folk i Hongkong til ikke fremover at deltage i den sociale og demokratiske bevægelse.

- Men folk vil ikke give op eller blive skræmt af denne hvide terrorisme, lyder det fra protestlederen Joshua Wong.

Han blev angiveligt med magt tvunget ind i en minivan på gaden ved højlys dag, da han fredag blev anholdt. Det oplyser Demosistō.

Wong og Agnes Chow står over for anklager i forbindelse med en demonstration i juni. De anklages for at opfordre andre til at deltage i en ulovlig forsamling og for selv at deltage i en ulovlig forsamling.

Wong anklages desuden for at arrangere demonstrationen.

Også andre politiske aktive profiler er blevet anholdt i Hongkong.

Det drejer sig blandt andre om lederen af separatistpartiet Hong Kong National Party, Andy Chan, og politikeren Cheng Chung-tai.

Hongkong har de seneste tre måneder været præget af politisk uro og enorme - og til tider voldelige - demonstrationer.

22-årige Joshua Wong har spillet en central rolle i at mobilisere modstand mod både et omstridt lovforslag, der var startskuddet til demonstrationerne, og mod regeringslederen Carrie Lam.

Hun ses af modstandere som Kinas forlængede arm i Hongkong.

Anholdelsen af Joshua Wong sker dagen før femårsdagen for Kinas afvisning af retten til at vælge regeringschef ved frie valg.

Det skulle oprindeligt have fundet sted første gang i 2017.

Men i 2014 ombestemte Kommunistpartiet i Kina sig. En afstemning var i orden, men kun hvis kandidaterne på forhånd var godkendt af regeringen i Beijing, mente partiet. I stedet blev Carrie Lam indsat.

Beslutningen udløste massedemonstrationer i 79 dage for demokrati i Hongkong med tilnavnet Paraplybevægelsen. Den var hovedsageligt ledet af unge aktivister, heriblandt den dengang kun 17-årige Joshua Wong.