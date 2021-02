Holocaust-forskere frygter polsk mundkurv

Warszawa 1943. Den jødiske ghetto ødelægges. En gruppe jøder føres væk af tyske soldater. Tre millioner af de seks millioner jøder, som nazisterne dræbte under krigen, var polske jøder. To professorer har skrevet en bog, som fortæller om polakker, der hjalp nazisterne med folkedrabet. Professorerne er anklaget for bagvaskelse. De og andre historikere frygter, at sagen kan ende med at gøre det svært at forske i Holocaust i Polen.

Foto: Uncredited/Ritzau Scanpix