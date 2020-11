Hollywoodstjernen Johnny Depp tabte hustruvoldssag mod The Sun

Den 57-årige skuespiller havde lagt sag an mod The Sun for bagvaskelse, efter at avisen havde skrevet, at han var skyldig i hustruvold.

Sagen drejer sig om en artikel i 2018, hvor The Sun skrev, at Depp havde begået vold mod sin ekskone, den 34-årige skuespiller Amber Heard.

Dommer Andrew Nicol sagde, at Depps klager om injurier ikke holdt, da avisens artikel "var sand i sin substans".

I retten i London i sommer afviste Depp selv anklagerne om vold og psykiske problemer, men han erkendte, at han havde udvis destruktiv adfærd. Han understregede i retssagen, at dette ikke var udtryk for psykiske problemer.

Amber Heard har anklaget sin eksmand for at have mishandlet hende og har sammenlignet ham med amerikanske filmmand Harvey Weinstein, der er dømt for overgreb.

Depps forsvarer omtalte Heard som en notorisk løgner, som har fundet på historier om mishandling.

Heard sagde under retssagen, at hun havde været udsat for vold flere gange i løbet af sit 15 måneder lange ægteskab med Depp.

Retssagen omkring Depp, der er berømt for roller som "Pirates of the Caribbean" og "Edward Saksehånd", blev ført over tre uger i retsbygningen Old Bailey i juli.

Både Depp og Heard har vidnet om deres stormfulde ægteskab, påståede affærer, Depps hedonistiske livsstil og kamp mod alkohol og narkotika og deres ophidsede skænderier.

De har begge fremsat beskyldninger om, at modparten har været voldelig.

Heard beskyldte Depp for at have udsat hende for tortur, mens han beskyldte hende for at have slået ham i ansigtet under en flyvning i et privat chartret fly.

Han har også sagt, at han mistede en del af en finger, fordi ekskonen kastede vodkaflasker mod ham.