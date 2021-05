Hollywoodbøf er med i Putin-venligt parti

Det er tre små partier, der har slået sig sammen i alliancen Et Retfærdigt Rusland - Patrioter - For Sandhed.

En partialliance i Rusland har fået sig et hårdtslående kort at spille, når det skal ud og finde vælgere op til Ruslands parlamentsvalg den 19. september.

Nu har alliancen fået et berømt udenlandsk medlem. Det er den amerikanske actionskuespiller Steven Seagal, der i weekenden blev introduceret som medlem af partiet, skriver nyhedsbureauet Tass.

Det bliver understreget, at han ikke er kandidat til parlamentet. Men tilsyneladende kan partiet alligevel bruge ham til noget.

Seagal er kendt som en hårdtslående helt på film, hvor det sjældent er svært at kende forskel på helte og skurke.

Seagal er på heltenes side og selv en af dem.

Det er ikke kun hollywoodstjernen, partiet kan sole sig i.

Det kan også nyde godt af noget glans fra præsident Vladimir Putin, som partiet støtter.

For tilbage i 2016 gjorde Putin Seagal til russisk statsborger. Ved en ceremoni i Kreml fik amerikaneren overrakt et russisk pas af Putin.

Tass skriver, at han fungerer som særlig udsending for bedre folkelige forbindelser mellem USA og Rusland.

Steven Seagal har dog også politiske budskaber. Dem fortalte han om, da han blev medlem af partialliancen.

Han er optaget af beskyttelse af miljøet, og han vil give myndighederne skrappere beføjelser til at slå ned på miljøsyndere.

- Vi må etablere et system, hvor vi kan efterforske, anholde og retsforfølge kriminelle, så der er resultater, sagde han til sine nye partikammerater.

- Hvis man ikke kan anholde folk, hvis man kun kan give dem en bøde, så vil de sikkert tjene flere penge på at producere det, der ødelægger miljøet, tilføjede han.

Reuters skriver, at Seagal i weekenden stod ved siden af blandt andre den russiske forfatter Sakhar Prilepin, da han blev præsenteret som partimedlem.

Prilepin har været med i konflikten i Ukraine. Her skal han have haft kommandoen over en prorussisk kampgruppe i separatisternes rækker.

Det er ikke umiddelbart klart, hvordan og hvorfor Steven Seagal er blevet så gode venner med russerne.

Han er født i Lansing, Michigan. Men hans far var søn af jødiske indvandrere fra Rusland.

NPR, USA's nationale radio, har rapporteret, at Seagal og Putin er mangeårige venner. De fandt muligvis sammen på grund af deres lidenskab for asiatisk kampsport.

Da Seagal fik sit russiske pas i 2016, rapporterede NPR, at Seagal tilbage i 2013 havde fungeret som "døråbner", da et udvalg fra Kongressen var i Moskva for at drøfte terroranliggender.