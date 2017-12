Hollywood-stjerner viser støtte til amerikansk mobbeoffer

En video af en amerikansk dreng ved navn Keaton Jones, der grådkvalt og med tårer løbende ned ad kinderne fortæller om at blive mobbet i skolen, er gået viralt, efter at drengens mor fredag delte den på Facebook.

Mandag er videoen blevet set flere end 22 millioner gange og delt flere end 440.000 gange på sociale medier.

Keaton Jones' mor, Kimberley Jones, skriver i opslaget, at hendes søn selv bad hende om at dele videoen, efter hun havde hentet ham tidligt fra skole, fordi han ikke turde at gå til frokost.

- Bare af nysgerrighed - hvorfor mobber de? Hvad er meningen med det? Det er ikke okay, siger den grædende dreng i videoen.

- De gør nar af min næse, de kalder mig grim og siger, at jeg ingen venner har. De hælder mælk på mig, putter skinke ned i min trøje og kaster brød på mig, siger han.

- Folk, der er anderledes, behøver ikke at blive kritiseret for det. Det er ikke deres skyld.

Keaton Jones, der bor i Knoxville, Tennessee, har efterfølgende modtaget overvældende opbakning på sociale medier fra nogle af de allerstørste navne i Hollywood, musikere og sportsstjerner.

- Lille mand, du har en ven for livet i mig. Kontakt mig i en direkte besked, skriver rapperen Snoop Dogg på Instagram.

- Keaton - Spild ikke tid med at tænke over, hvorfor en mobber kan være så ondskabsfuld. De er sørgelige mennesker, der tror, at de selv får det bedre, hvis de sårer andre. Det er kun fordi, de ikke kan lide sig selv, skriver Luke Skywalker-skuespilleren Mark Hamill fra "Star Wars" på Twitter.

Samtidig er Keaton Jones blandt andet blevet inviteret til en filmpremiere i Los Angeles næste år og til fodboldholdet Tennessee Titans' kamp 31. december.

Inspektøren på Jones' skole, Greg Clay, siger til den lokale avis Knoxville Sentinel, at han ikke var opmærksom på mobningen.

- Jeg kan ikke fortælle, hvad der er blevet gjort af tiltag, men jeg kan fortælle, at der er blevet taget hånd om børnene, siger han.

Trods forebyggelseskampagner svarer 40 procent af de adspurgte amerikanske skoleelever i en undersøgelse fra juni, at de er blevet mobbet i skolen.