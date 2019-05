Hollywood-stjerne tilstår bestikkelse til universitet

Hollywood-skuespillerinden Felicity Huffman, som er kendt fra tv-serien "Desperate Housewives", erklærede sig mandag skyldig i at have betalt bestikkelse til et universitet, så hendes datter ville klare sig gennem en optagelsesprøve.

Retssagen mod Huffman i Boston er et led i en omfattende skandale omkring en lang række velhavende forældre, som har benyttet sig af korruption og svindel for at sikre deres børn en plads på et af USA's eftertragtede universiteter.

Hollywood-skuespillerinden, som hemmeligt skulle have betalt et beløb på 15.000 dollar (omkring 100.000 kroner) er en blandt 50 personer, der er sigtet eller anklaget i skandalen.

Velhavende forældre skal i alt have betalt 25 millioner dollar i bestikkelse til trænere, som skulle sikre deres børn pladser på universiteter som Yale, Georgetown og University of Southern California.

20 personer har indtil nu erklæret sig skyldig i sagen, og anklagemyndigheden har rejst tiltale mod 33 forældre - deriblandt Huffman, som blev nomineret til en Oscar i 2005 for hendes rolle i "Transamerica".

Huffman har kendt sig skyldig i at have betalt 15.000 dollar, svarende til knap 100.000 kroner, for at forbedre sin datters SAT-eksamen. SAT-prøven er obligatorisk for at kunne blive optaget.

Skuespillerinden Lori Loughlin, der var med i tv-serien "Hænderne Fulde", er også tiltalt i sagen.

Loughlin og hendes mand er sigtet for at have betalt en halv million dollar for at få deres døtre ind på University of Southern California i 2016 og 2017. Det svarer til cirka 3,3 millioner kroner.

Dækhistorien var, at døtrene skulle ind på roholdet, selv om de aldrig før havde roet. For at underbygge løgnen sendte forældrene et billede af den ene datter i en romaskine i et træningscenter.

En assisterende advokat ved anklagemyndigheden siger til Reuters, at anklagerne anbefaler fire måneders fængsel og en bøde på 20.000 dollar (133.000 kroner) til Huffman.

/ritzau7Reuters