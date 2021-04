Hollandske trawlere får EU-nej til fiskeri med strøm

EU-Domstolen afviser i en afgørelse torsdag et hollandsk krav om at ophæve et forbud mod strømfiskeri, hvor man benytter elektriske impulser til at fange fisk fra havbunden.

Strømfiskeri udforskes af Holland som et alternativ til det meget omstridte fiskeri med bomtrawl, som den danske regering ønsker at forbyde i EU.