Hollandsk politiker mistænkt for drabsplan

Hollands premierminister, Mark Rutte, er under skærpet beskyttelse i disse dage. Regeringslederen kan være udset som mål for et attentat eller forsøg på at bortføre ham af en kriminel bande.

Såkaldte "spottere" med tilknytning til en narkoring var blevet set følge efter og tilsyneladende overvåge den 54-årige Rutte, skrev avisen. Det udløste bekymring for, at eller andet kunne være under opsejling.

Spottere betegner personer, der indsamler informationer som forberedelse til en kriminel handling.

Tirsdag tog sagen en drejning, da det kom frem, at politiet søndag havde anholdt politikeren Arnoud van Doorn på mistanke om, at han skulle være involveret i planer om et attentat mod Rutte.

Det oplyste van Doorns advokat, efter at politikeren blev løsladt mandag, uden at der var rejst tiltale mod ham.

- Det var urimeligt, som de håndterede denne sag. Det var meget dramatisk. Han var tilbageholdt i 30 timer, siger advokat Anis Boumanjal til BBC.

Arnoud van Doorn er en kontroversiel skikkelse i hollandsk politik. Han var oprindeligt medlem af den indvandrerkritiske Geert Wilders parti på den yderste højrefløj, men forlod det i 2013 efter at være konverteret til islam.

Advokat Anis Boumanjal mener, at anholdelsen er udtryk for en overreaktion som følge af bekymringerne om Mark Ruttes sikkerhed.

Van Doorn var blevet set "udvise mistænkelig adfærd", da han i regeringsbyen Haag gik gennem samme bydel som premierministeren.

Politikeren har fortalt lokale medier, at han befandt sig i området, fordi han skulle se efter sin mors kat. Tilfældigvis gik han ind på en café, der lå over for et fitnesscenter, hvor Mark Rutte samtidig trænede.

At politiet i Holland er oppe på tæerne med hensyn til premierministerens sikkerhed kan ifølge BBC skyldes et drab i juli på krimireporteren Peter R. de Vries.

Journalisten blev skudt flere gange på tæt hold, efter at han havde deltaget i et tv-show og var på vej hen til sin bil.

I 2019 havde politiet advaret de Vries om, at en af Hollands mest kriminelle personer ville forsøge at dræbe ham.

Drabet i juli rystede hollænderne, og Mark Rutte svor, at han ville sørge for, at der ville blive slået hårdt ned på kriminelle bander.

Våbenvold er forholdsvist sjældent i Holland, men antallet af drab, der sættes i forbindelse med organiseret kriminalitet, har været stigende de seneste år.

Så meget, at en ledende politimand i 2019 sammenlignede Holland med en "narkostat".