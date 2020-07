Hollandsk politi afslører torturcontainere brugt af kriminelle

Fundet sker, efter at myndighederne har hacket et krypteret telefonsystem, der bruges af kriminelle på tværs af Europa.

Hollandsk politi har fundet det, der beskrives som et "fængsel i underverdenen" med et torturkammer gemt inde i syv shippingcontainere.

Det oplyser hollandsk politi.

Torturcellen var udstyret med en tandlægestol samt gruopvækkende udstyr, herunder beskæringssakse, en sav, skalpeller og tænger.

Ifølge politiet blev værktøjet brugt til at "torturere ofrene eller i hvert fald sætte dem under pres".

Seks mistænkte blev anholdt, efter at bevæbnede betjente stormede en lagerbygning ved hjælp af oplysninger fra en fransk-hollandsk operation.

- Seks containere fungerede som fængselsceller, hvor folk kunne bindes fast, mens en anden container havde som eneste formål at fungere som et torturkammer, siger lederen af den hollandske efterforskning, Andy Kraag, tirsdag.

En video offentliggjort af politiet viser bevæbnede betjente, der stormer bygningen nær byen Bergen op Zoom syd for Rotterdam.

Containerne var lydisolerede og dækket med stanniol indvendigt. Politiet mener, at det har været et forsøg på at gøre dem usynlige for termiske kameraer.

Samtlige containere havde håndjern skruet fast i loftet og gulvet.

Politiet oplyser, at bortførelserne af de personer, som skulle fængsles og tortureres, blev planlagt med "stor præcision". Bortførelserne involverede således flere hold, våben, falske politiuniformer, varevogne, stopskilte og skudsikre veste.

En af containerne, som de kriminelle refererede til som "behandlingsrummet" i de aflyttede samtaler, var udstyret med en tandlægestol, hvor arme og ben kunne spændes fast.

Chefen for politiet i Holland, Jannine van den Berg, fortæller, at afsløringen af containerne sker i kølvandet på en fransk-hollandsk operation, hvor det lykkedes politiet at hacke et krypteret telefonsystem ved navn EncroChat.

Nyheden om denne operation sammen med anholdelsen af omkring 800 personer på tværs af Europa blev annonceret i sidste uge.

- Allerede dengang bebudede vi, at der var mere i vente. Det er opdagelsen af dette fængsel i underverdenen et eksempel på, siger hun.