Hollandsk krimireporter skudt på åben gade

Tirsdag aften blev han selv offer for de forbrydelser, han plejer kun at rapportere om, da han blev skudt på åben gade i Amsterdam.

Den hollandske kriminalreporter Peter R. de Vries er kendt for at afsløre den kriminelle underverden og rapportere om ugerninger og grumme forbrydelser.

Hans tilstand er alvorlig, og ifølge byens borgmester kæmper han for sit liv.

- Han er en nationalhelt for os alle. En sjælden, modig journalist, der utrætteligt søger efter retfærdighed, sagde borgmester Femke Halsema på et pressemøde sent tirsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På samme pressemøde fortalte politiet, at tre personer er blevet anholdt efter episoden, der fandt sted omkring 19.30. Blandt de anholdte er den mistænkte gerningsmand, men politiet oplyste ikke nogen detaljer om motivet bag skudepisoden.

To af de mistænkte blev anholdt på en motorvej uden for byen, mens en tredje blev anholdt i Amsterdam, skriver BBC.

Videoer fra hændelsen viser, hvordan Peter R. de Vries ligger på jorden med tilsyneladende sår i hovedet.

Øjenvidner siger til den nationale tv-station NOS, at der blev skudt fem gange mod ham på klos hold, og at flere af skuddene ramte tæt ved hovedet.

Peter R. de Vries blev skudt ned på gaden Lange Leidsedwarsstraat, der ligger nær en af Amsterdams største offentlige pladser, hvor han tidligere på aftenen havde været på arbejde i et tv-studie.

Han blev efterfølgende hastet til et nærliggende hospital.

Peter R. de Vries modtog i 2008 en Emmy ved den årlige tv-prisuddeling i USA for sit arbejde med at kortlægge teenageren Natalee Holloways forsvinden i Aruba i 2005.

Han har de seneste år været flittigt brugt som kommentator i diverse tv-programmer og som krimiekspert i nyhederne, fordi han er kendt for at have kilder hos både politiet og i underverdenen.

Den 64-årige journalist er tidligere blevet truet af kriminelle i forbindelse med sager, som han har dækket.

Hollands premierminister, Mark Rutte, fordømte tirsdag aften angrebet. Han kaldte det "et angreb på pressefriheden, der er så afgørende for demokratiet og samfundet".

- Vores tanker er hos Peter R. de Vries' kære. Det mest vigtige er, at vi beder til og håber, at han overlever, sagde Mark Rutte ifølge nyhedsbureauet AFP.

Peter R. de Vries har de seneste år fungeret som rådgiver for et vigtigt vidne og tidligere bandemedlem kaldet Nabil B i en sag mod en formodet narkobaron.

Sagen har tidligere sendt chokbølger gennem Holland, da Nabil B's tidligere advokat blev skudt og dræbt foran sit hjem i Amsterdam i 2019.