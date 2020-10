Hollandsk kongefamilie aflyser ferie efter massiv kritik

De forlod Holland, mens resten af landet blev delvist lukket ned igen for at inddæmme nye smitteudbrud med coronavirus.

Efterfølgende blev parret med det samme kritiseret for at tage på ferie, mens resten af befolkningen blev opfordret til at blive hjemme.

Og selv om kongen og dronningen ikke brød nogle regler i forbindelse med rejsen, så siger parret ifølge BBC, at de tog hjem, fordi de blev påvirket af den massive kritik.

- Vi ønsker ikke, at der skal være nogen tvivl om, at for at få coronavirusset under kontrol, så er det nødvendigt at følge retningslinjerne. Debatten om vores ferie bidrager ikke til det, siger det hollandske kongehus i en meddelelse ifølge BBC.

Hollands premierminister, Mark Rutte, er siden kommet under pres for at forklare, om han har rådgivet kongeparret om ferien.

Det skyldes, at han står i spidsen for Hollands statsministerium, der er ansvarligt for kongefamiliens gøren og laden.

Derfor har flere parlamentsmedlemmer ifølge BBC bedt Rutte om at forklare, hvorfor han ikke rådede kongen og dronningen til at aflyse ferien.

- Hvis Rutte havde sagt, at det var en dårlig idé, så må man gå ud fra, at kongen ville have ændret sine planer, siger Peter Rehwinkel, der er leder af det socialdemokratiske parti PvdA, ifølge BBC.

Holland registrerede lørdag over 8000 daglige smittetilfælde for første gang under coronapandemien.

I den forbindelse er barer, restauranter og caféer blandt andet blevet beordret til at lukke de næste fire uger.

Det er ikke første gang, at den hollandske kongefamilie er i søgelyset for sin opførsel under pandemien. I august blev familien set bryde reglerne om at holde afstand på en anden ferie i Grækenland.

Størrelsen på kongefamiliens årlige budget bliver lige for tiden evalueret efter tiltagende pres fra oppositionspolitikere.