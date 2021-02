Hollandsk domstol kræver udgangsforbud stoppet af regeringen

Det gik ikke stille for sig, da Holland i slutningen af januar indførte et natligt udgangsforbud. Det førte til store sammenstød mellem demonstranter og politibetjente. Hundredvis af personer blev anholdt for blandt andet ildspåsættelse og for at kaste med fyrværkeri, ligesom politiet måtte bruge hunde og tåregas til at opløse demonstrationerne.

Foto: Marco De Swart/Ritzau Scanpix