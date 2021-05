Hollandsk domstol beordrer Shell til at nedbringe udslip

Kravet om 45 procents reduktion i udledningerne er markant højere end de 20 procent, Shell selv har sat sig som mål for 2030 sammenlignet med udledningerne i 2016.

Men domstolen mener, at den klimapolitik, Shell har i dag, er "ukonkret og fuld af betingelser".

- Det er ikke nok, fastslår domstolen ifølge Reuters.

Sagen blev ført i Holland, hvor det britisk-hollandske selskab har hovedkontor.

17.000 hollandske borgere og syv miljø- og menneskeretsorganisationer lagde i april 2019 sag an mod Shell. Kravet lød, at olieselskabet skal leve op til hollandsk lovgivning og bidrage til at nå de klimamål, der er fast i Parisaftalen.

- Det er en stor sejr for os og for alle, der er berørt af klimaforandringer, siger direktøren for den hollandske afdeling af Friends of the Earth, Donald Pols.

Sagsøgerne mener, at Shell krænker deres grundlæggende rettigheder, når det fortsætter med at investere i fossile brændstoffer.

- Det her er en banebrydende retssag. Det er første gang, der er nogen der er gået rettens vej for at få en virksomhed til at bidrage til de mål, der er fremsat i Parisaftalen, siger Oliver de Mylius, klimakoordinator i Mellemfolkeligt Samvirke.

Han tilføjer over for Ritzau, at afgørelsen fra den hollandske domstol gælder Shells operationer globalt. Det kan bane vej for lignende retssager mod andre energiselskaber rundt om i verden.

- Det kan få stor betydning for klimakampen, hvis vi får rettens ord for, at de store virksomheder, som bidrager massivt til CO2-udledning, også har et ansvar, udtalte Oliver de Mylius i en pressemeddelelse, inden domstolens afgørelse kom.

Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale føderation ActionAid, der er en af de syv organisationer, der fører sagen. Blandt de andre er Friends of the Earth og Greenpeace.

Sagens omkostninger er dækket af hollandske borgere, som har bidraget med donationer på i alt mere end 300.000 euro (over 2,2 millioner kroner).