Hollandsk domstol: Stat behøver ikke hjælpe børn fra IS

- Staten er ikke forpligtet til aktivt at hjælpe med at få hjembragt børn af kvinder, der forlod Holland og sluttede sig til Islamisk Stat i Syrien, siger appeldomstolen, som med dommen underkender en lavere retsinstans.

En lavere domstol sagde i en afgørelse tidligere i denne måned, at den hollandske regering aktivt må hjælpe med at hjembringe 56 børn, der lever under usle forhold i lejre i Syrien.

Det var den hollandske regering, som ankede en dom om hjemtagelsen af børn, hvis hollandske mødre har tilsluttet sig den militante gruppe.

- Børnene kan ikke holdes ansvarlige for deres forældres handlinger, hvor alvorlige de end måtte være, lød det i den lavere retsinstans afgørelse.

Derimod var kvinderne "bevidste om de forbrydelser, IS begik, og må retsforfølges", hed det videre i dommen.

Advokater for 23 kvinder, der er rejst fra Holland til Syrien for at blive en del af IS, havde bedt domstolen tage stilling i sagen.

Hollands regering siger, at domstolen ikke har taget hensyn til diplomatiske overvejelser i forbindelse med afgørelsen.

De 23 kvinder er mødre til i alt 56 børn. Samtlige af de 56 børn er under 12 år, og de fleste er under seks år.

Ifølge advokaterne bor mødrene og deres børn under "frygtelige forhold" i den berygtede al-Hol-lejr i det nordlige Syrien.

Her tilbageholdes ikke færre end 68.000 tilfangetagne IS-krigere og deres familier, har Røde Kors tidligere oplyst.

Hollandske myndigheder har sagt, at det er for farligt for hollandske repræsentanter at tage ind i lejren og finde de hollandske kvinder og børn med henblik på at hente dem hjem.

I oktober vurderede den hollandske efterretningstjeneste, at 55 militante er rejst fra Holland for at slutte sig til Islamisk Stat i Syrien.

I 2017 vedtog det hollandske parlament en lov, der giver mulighed for at tage statsborgerskabet fra personer, der har sluttet sig til IS.

Indtil videre har det resulteret i, at 11 personer har fået frataget deres hollandske statsborgerskab. Myndighederne overvejer ifølge hollandske medier at tage det fra omkring 100 andre.