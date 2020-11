Sørgende ligger blomster ved mindehøjtideligheden for den 73-årige mand, der i oktober blev overfaldet af en gruppe teenagere i den hollandske by Arnhem, hvorefter han døde. (Arkivfoto)

Hollandsk Politi vil stoppe civil pædofil-jagt på nettet

Hollandsk politi opfordrer på det kraftigste civile borgere i landet til at stoppe med at jage pædofile på internettet på egen hånd.

Det siger Oscar Dros, der er politiinspektør ved det regionale politi i det østlige Holland, ifølge BBC.

Udmeldingen kommer, efter at en 73-årig mand i slutningen af oktober blev tæsket af en gruppe teenagere i byen Arnhem, hvorefter han døde af sine kvæstelser på hospitalet.

Politiet har anholdt syv teenagere i forbindelse med overfaldet. Seks af dem er under 18 år, og to af dem er stadig tilbageholdt.

Manden blev ifølge BBC lokket til at mødes med de unge på en chat-side for homoseksuelle med løftet om seksuel kontakt med en mindreårig.

Ifølge meldinger fandt gruppen af teenagere på at "jage en pædofil på internettet", fordi de havde læst om lignende historier andre steder i Holland.

Jamil Roethof, der er advokat for en 15-årig fra gruppen, siger, at idéen blev født "på grund af kedsomhed i denne coronatid".

Myndighederne oplyser, at den 73-årige var klar over, at drengen, han blev lokket til at mødes med, var mindreårig. Men ifølge BBC tyder intet på, at han tidligere har haft seksuel kontakt med mindreårige.

Episoden i Arnhem er den seneste i en række af mere end 250 sager siden juli, der involverer såkaldte selverklærede "pædofiljægere" i Holland, oplyser politiet.

Politiinspektør Oscar Dros advarer om, at flere personer kan miste livet, hvis det ikke stopper. Han opfordrer til at lade politiet gøre sit arbejde.

Dros fortæller, at politiet har registreret flere episoder, hvor personer er blevet tvunget af vejen, overfaldet, truet og udskammet på nettet.

Ifølge BBC er der over hele Holland blevet oprettet Facebook-grupper, der er dedikeret til at jagte pædofile. Grupperne har i visse tilfælde tiltrukket tusindvis af medlemmer.

BBC skriver, at lignende grupper også er dukket op i Storbritannien.

Oscar Dros siger, at opførslen med selvtægt "ikke har nogen effekt, fordi beviserne, som disse borgere tror, at de har, ofte er ekstremt tynde".