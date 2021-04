Hollands Mark Rutte overlever mistillidsafstemning

Rutte kom i politisk stormvejr, da et flertal i parlamentet mente, at han havde talt usandt under forhandlingerne om at danne en ny regering.

Rutte erklærede sig for to uger siden som vinder af valget i marts og gik derefter i gang med at forhandle om at danne en regering med andre partier.

Under forhandlingerne gav Rutte udtryk for, at han gerne ville af med den kristendemokratiske politiker Pieter Omtzigt, der ses som svær at have med at gøre.

Men forhandlingerne sluttede brat, da et fortroligt notat kom til offentlighedens kendskab. Her fremgik det, at Rutte angiveligt havde forsøgt at tøjle Omtzigt ved at give ham en anden funktion.

Det blev i hollandske medier og af politikere tolket som om, at Omtzigt skulle have et job uden for parlamentet, uden for Holland - eller som minister.

Sagen var altså tæt ved at koste Rutte embedsposten, men efter at have overlevet mistillidsafstemningen får han nu en ny chance for at danne en regering.

- Jeg vil fortsætte som premierminister, og jeg vil arbejde ufatteligt hårdt for at genvinde tilliden, siger Rutte, hvis parti vandt flest sæder ved valget i marts, til nyhedsbureauet AFP.

Rutte, der bliver kaldt "teflon-premierministeren" for hans evne til at glide af på skandaler, vil dog forblive under pres, da alle partier undtagen hans eget har fordømt hans opførsel.

Rutte er en af Europas længst siddende ledere efter den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og den ungarske premierminister, Viktor Orbán.

Han har siddet på posten siden 2010 og vil blive Hollands længst siddende premierminister, hvis han stadig har magten i 2022, skriver AFP.

Koalitionsforhandlinger om en ny regering ventes at vare indtil sommer, men kan trække endnu længere ud.