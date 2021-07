Holland håndterer oversvømmelser med krise-vandprogram

En medvirkende årsag til, at ødelæggelserne ikke blev så omfattende i Holland - ud over geografien, som gav befolkningen mere tid til at forberede sig på oversvømmelserne - kan være særlige programmer udviklet i landet efter tidligere oversvømmelser.

- Til trods for rekordstore mængder vand er situationen omkring floden Maas under kontrol. Det siger Eric van Beerendonk, som er talsmand for Rijkswaterstaat - den hollandske regerings departement for vandproblemer.

- Det skyldes blandt andet vores planlægningsgram for vand, siger han.

Han henviser til programmer udviklet efter store oversvømmelser i Holland i midten af 1990'erne. Her blev en kvart million mennesker evakueret sammen med en million dyr.

Programmerne førte til, at der blev skabt plads til floderne. Det betyder, at floderne har fået mulighed for at gå over deres bredder, og at vandet bliver spredt ud over store områder og ledt mod Nordsøen.

- I stedet for at bygge højere diger, giver vi reelt mere plads til, at floderne kan gå over deres bredder og brede sig, hvor det er muligt, siger Rijkswaterstaat.

Projektet har kostet 2,3 milliarder euro (over 17 milliarder kroner), og det blev afsluttet i 2019.

En professor i national og EU-vandlovgivning på Utrechts universitet, Marleen van Rijswick, mener, at Holland er forud for andre EU-lande på området. Og det selv om EU's direktiv om oversvømmelser i 2007 satte gange i mange forbedringer ved floder og vandløb i EU-landene.

- Holland investerer løbende i disse programmer. Og der er kontinuerligt stor opmærksomhed på tiltag, der kan forebygge oversvømmelser og andre følger af klimaforandringer, understreger hun.

I den pittoreske by Valkenburg, hvor veje og biler blev skyllet væk til trods for vandprogrammerne, blev der fredag og lørdag pumpet vand ud af kældre og huse. Men ødelæggelserne var langt mindre omfattende end i nabolandene.

- Vi var godt forberedt, siger Stan van der Leeuw, en 58-årig indbygger i området.