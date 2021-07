Holland fortryder for tidlig genåbning

Det erkender den hollandske premierminister, Mark Rutte, som på et pressemøde mandag undskyldte, efter at antallet af smittetilfælde er steget til det højeste niveau i år.

Coronarestriktionerne er blevet ophævet for tidligt i Holland.

Fredag genindførte myndighederne restriktioner på barer, restauranter og natklubber i et forsøg på at inddæmme smitten blandt unge mennesker.

Det skete, blot to uger efter at stort set alle Hollands restriktioner blev ophævet, i takt med at smittetallene faldt.

Regeringen har samtidig aflyst samtlige festivaler og begivenheder med mange mennesker indtil 14. august.

- Det, vi troede, ville være muligt, viste sig ikke at være muligt i praksis, sagde Rutte til journalister mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi udviste dårlig dømmekraft. Det fortryder vi og undskylder for.

Premierministerens undskyldning markerer et skarpt vendepunkt sammenlignet med hans holdning fredag.

Her forsvarede han endnu en gang regeringens beslutning om at lempe restriktionerne som "et logisk næste skridt".

Han afviste samtidig, at hans regering på nogen måde havde håndteret situationen dårligt.

Det affødte voldsom kritik fra sundhedsmyndighederne, som mener, at regeringen har set stort på forsigtighedsprincippet, da den opfordrede unge mennesker til at gå ud igen.

De genindførte begrænsninger har fået omkring 30 arrangører af festivaler og andre større begivenheder til at tilslutte sig et søgsmål mod regeringen indgivet af underholdningsvirksomheden ID&T.

ID&T sagsøger staten for at få den til at ophæve restriktionerne.

Blandt de mange medsagsøgere er det hollandske Formel 1-grandprix, der bliver kørt i Zandvoort.

Det rapporterer nyhedsbureauet ANP ifølge Reuters.

Det hollandske grandprix skal efter planen løbe af stablen fra 3. til 5. september, men kan vise sig at være i farezonen, hvis ikke de høje smittetal falder.

Antallet af smittetilfælde i Holland er ottedoblet på en uge til det højeste niveau i 2021, siden barer, restauranter og natklubber genåbnede.

De mange smittetilfælde har hidtil ikke ført til nogen nævneværdig stigning i antallet af indlæggelser med covid-19, da de fleste smittede er unge mennesker.

Dog har sundhedsminister Hugo de Jonge advaret om, at dette hurtigt kan ændre sig på grund af den "uhørt" store smittestigning.

Ifølge BBC registrerede Holland lørdag over 10.000 nye smittede. Det var det højeste antal på et enkelt dag siden december.

Mere end 46 procent af Hollands voksne befolkning er fuldt vaccineret - de fleste af disse tilhører de ældre aldersgrupper. Samtidig har over 77 procent fået mindst ét stik.

Mark Ruttes undskyldning falder på et tidspunkt, hvor lande på tværs af Europa kæmper med et stigende antal smittede som følge af den såkaldte Delta-variant, der første gang blev opdaget i Indien.

Mandag opfordrede den britiske premierminister, Boris Johnson, folk til at udvise forsigtighed, når stort set alle restriktioner i England bliver ophævet i næste uge.

Fra 19. juli skal folk i England ikke længere bære mundbind.