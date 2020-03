Holland forlænger forsamlingsforbud til juni og varsler bøder

Mandag har den hollandske regering besluttet at forlænge forsamlingsforbuddet i landet, så det varer frem til 1. juni. Hidtil har det været planen, at forbuddet skulle udløbe i april.

Det kan blive en dyr fornøjelse at mødes i grupper af mere end tre i Holland. I hvert fald frem til 1. juni.

Og politiet har fået beføjelser til at udstede bøder til dem, der måtte overtræde forbuddet i offentligheden.

Således kan enkeltpersoner, der sammen med andre bryder forbuddet, modtage en bøde på 400 euro - cirka 3000 kroner.

Selskaber, som bryder reglerne, kan få en bøde på 4000 euro - cirka 30.000 kroner.

Der er tale om en lukning af landet, siger premierminister Mark Rutte.

- Det er en intelligent lukning, påpeger han.

Mange hollændere følger ikke myndighedernes retningslinjer, mener justitsminister Ferdinand Grapperhaus. I weekenden var der overfyldt på strande og i parker.

- Jeg er klar over, at det her er meget strikt. Men vi har ikke noget andet valg, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge de nye regler må borgmestre nu også lukke strande, parker og campingområder.

Mandag er der registreret 4749 smittetilfælde i Holland og 213 coronarelaterede dødsfald.

En andet tiltag, som holder skoler og restauranter lukket indtil 6. april, bliver ikke ændret i denne omgang, oplyser den hollandske regering.

Den arbejder desuden på undtagelser for forsamlingsforbuddet, som kan gælde ved begravelser, bryllupper og markeder.