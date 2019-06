Hollands premierminister, Mark Rutte midt i billedet, var på Holocaust-dagen den 27. januar i år på gaden med jøder i Amsterdam. Det skete for at mindes Holocaust-ofre og fremme budskabet om, at Holocaust aldrig skal gentages.

Holland betaler erstatning til KZ-ofre

Under Den Anden Verdenskrig tjente Hollands jernbaneselskab mange penge på at køre jøder til koncentrationslejre. Nu betaler det statslige selskab erstatning.

Det skyldes, at det statslige jernbaneselskab tjente gode penge på at hjælpe nazisterne med at transportere jøder til opsamlingssteder i Holland.

Skatteyderne eller togkunderne i Holland skal til lommerne for at betale erstatning for forbrydelser, der blev begået under Den Anden Verdenskrig, da Holland var besat af Nazityskland.

