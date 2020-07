Højt kontakttal forsinker genåbningen af Irlands pubber

Det oplyser den irske premierminister, Micheál Martin, onsdag, på et pressemøde i kølvandet på et møde på Dublin Castle, der er hjemsted for den irske regering.

Således skal pubberne forblive lukket frem til 10. august i stedet for at genåbne 20. juli som planlagt.

Irland udskyder genåbningen af landets pubber for at begrænse spredningen af coronavirus.

Ifølge premierministeren er det målet at få kontakttallet - det, der tidligere blev kaldt smittetryk - tilbage under 1.

Fungerende embedslæge i det irske sundhedsministerium Ronan Glynn oplyser på samme pressemøde, at det aktuelle kontakttal i Irland ligger på mellem 1,2 og 1,8.

Det irske kontakttal blev i slutningen af marts reduceret til 0,5, hvormed landet begyndte at ophæve sine restriktioner fra 18. maj.

Hvis tallet er under 1, er epidemien aftagende. Hvis det ligger over, vokser epidemien i udbredelse.

Med den forsinkede genåbning skal pubber, barer, natklubber og kasinoer i Irland forblive lukket frem til 10. august.

Pubber, der serverer mad, fik lov at genåbne 29. juni og må fortsat holde åbent, oplyser premierministeren.

Under coronaviruspandemien er begrebet "smittetryk" for alvor blevet et udtryk, som de fleste har hørt om.

Men da udtrykket kan mistolkes som hyppigheden af en sygdom, er Statens Serum Institut (SSI) gået over til at kalde det "kontakttallet". Det vil sige, hvor mange kontakter et sygdomstilfælde i gennemsnit bringer smitten videre til.