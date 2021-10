Højreradikale tjener fedt på kryptovaluta

Noget af det første, der møder læserne på den højreradikale hjemmeside Daily Stormer, er et billede af en mand med et bundt pengesedler.

Trykker man på billedet, bliver man omstillet til en side, hvor man kan donere kryptovaluta.

Og det er der rigtig mange, der har gjort.

Ifølge nyhedsbureauet AP har Daily Stormers grundlægger, Andrew Anglin, siden 2017 modtaget kryptovaluta til en værdi af knap 40 millioner danske kroner.

- Nu har jeg penge. Jeg har penge til at holde hjemmesiden kørende i fremtiden, har han tidligere skrevet.

Det er ikke kun Daily Stormer, der beder om kryptovaluta.

Højreradikale grupper og personer rundt om i verden har taget kryptovalutaen til sig.

Richard Spencer, der betragtes som ideologisk ledestjerne i højreradikale miljøer i USA, har udtalt, at digital valuta er "den alternative højrefløjs møntfod".

Flere højreradikale grupper er blevet udelukket fra at bruge de gængse finansinstitutioner. Det har skabt en del utilfredshed i miljøet.

I et højreradikalt forum på den russiske beskedtjeneste Telegram er der en guide til kryptovaluta:

- Det er jøderne og deres håndlangere, der styrer det globale finanssystem. Hvis man bliver taget i at have en anden holdning end dem, lukker de en ude og gør dit liv meget vanskeligt. Det er kryptovaluta et alternativ til.

De digitale valutaer så dagens lys efter finanskrisen i 2008 på baggrund af skepsis til banksektoren.

Mange kryptovalutaer har meget ustabile kurser, men de seneste år er de generelt steget meget i værdi.

De er ikke bundet op på de globale finansinstitutioner. Det gør det muligt for indehaverne helt at gå uden om banker og myndigheder.

Det nyder ulovlige grupper godt af, og det samme gælder personer med gæld.

Andrew Anglin fra Daily Stormer skylder mere end 18 millioner dollar - knap 116 millioner kroner - i bødeforlæg og erstatning.

Han har hverken bankkonti eller fast ejendom i USA. Det menes, at han opholder sig i Rusland eller Cambodia.

Han skriver på Daily Stormer, at den udelukkende finansieres af kryptovaluta, og at det har været sådan de sidste fire år.

Også i Europa søger højreradikale grupper donationer.

Blandt andet Den Nordiske Modstandsbevægelse (DNM) og Génération Identitaire (GI).

DNM er ulovlig i Finland, og svenske pengeinstitutter vil ikke have noget med dem at gøre.

På både DNM's svenske og finske hjemmeside kan man give donationer i form af kryptovaluta som bitcoin og monero.

Også GI - der for nylig er gjort ulovlig i Frankrig - giver tilhængere mulighed for at donere kryptovaluta.

Ifølge analysevirksomheden Chainalysis har GI og DNM modtaget donationer, der med dagens kurser er millioner af kroner værd.

Virksomhedens data viser, at 12 højreradikale grupper rundt om i verden har modtaget donationer for over 9 millioner dollar - knap 58 millioner kroner.

- Disse mennesker har reelle aktiver. Mennesker med adgang til hundredtusinder af dollar kan begynde at gøre reel skade, siger cybersikkerhedsekspert John Bambenek til AP.