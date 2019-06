Højreekstremist dømt for drab i Charlottesville

En 22-årig højreekstremist er blevet idømt livsvarigt fængsel for at køre ind i en folkemængde med en bil i Charlottesville i USA i 2017, da en 32-årig kvinde blev dræbt under opsigtsvækkende demonstrationer.

James Alex Fields Jr. havde allerede tilstået, at han med vilje kørte ind i en gruppe antiracistiske demonstranter med stor fart.

Demonstranterne havde protesteret mod højreekstremister i byen Charlottesville i Virginia 12. august 2017.

Den selverklærede nynazist Fields var 20 år, da han gennemførte angrebet, som kostede den 32-årige Heather Heyer livet og sårede en snes mennesker.

Ved den føderale domstol i Charlottesville bad Fields om undskyldning for det han havde gjort, før dommeren havde afsagt hans dom.

Fields' forsvarere argumenterede under retssagen for, at Fields havde haft en vanskelig barndom med psykiske problemer, at han voksede op med en enlig mor i rullestol, og at hans jødiske bedstefar dræbte sin kone, før han tog sit eget liv.

Men dommeren i sagen, Michael Urbanski, var ikke påvirket, og han sagde med henvisning til en videooptagelse af bilangrebet, at det var for farligt for et frit samfund, hvis Fields var på fri fod.

Demonstrationerne i Charlottesville vakte særlig stor opsigt, da det kom til et opgør mellem antiracister og en løs alliance af yderliggående partier, som følte sig styrket af præsident Donalds Trumps valgsejr i 2016.

Det vakte ikke mindst opsigt, da Trump i en kommentar til stridighederne mellem antiracister og nynazister sagde, at der "er gode personer på begge sider".

Under retssagen blev der også henvist til, at den 22-årige har udtrykt beundring for Adolf Hitler og blandt andet har talt nedsættende om den dræbtes mor.

Der var rejst anklager mod Fields både i delstaten Virginia og på føderalt niveau. Det var den føderale dom, der blev afsagt fredag, I midten af juli falder delstatsdommen.