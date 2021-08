Højhus med 20 etager i Milano står i brand fra top til bund

Et højhus i udkanten af den italienske storby Milano er søndag gået op i flammer.

Milanos borgmester, Beppe Sala, siger, at ingen er døde under branden. Men cirka 20 personer blev kørt på hospitalet med røgforgiftning efter at være reddet ud af den 60 meter høje bygning, fremgår det af lokale medier.

Først efter flere timer kunne brandvæsnet meddele, at branden var under kontrol. På det tidspunkt havde flammerne stået ud af bygningen på mange etager.

Der boede cirka 70 familier i højhuset.

- Vi kunne lugte røg og flygtede med det samme, fortæller en beboer til nyhedsbureauet Ansa. Et andet øjenvidne kunne berette, at paneler langs væggene smeltede "som smør".

Brandfolk er senere gået fra dør til dør inde i bygningen for at sikre sig, at der ikke længere befinder sig nogen i højhuset. Det er ikke oplyst, hvad der var årsag til branden.