Højesteret i Wisconsin kræver primærvalg afholdt

Tidligere mandag bekendtgjorde Wisconsins guvernør, Tony Evers, ellers, at tirsdagens primærvalg udskydes.

På grund af coronavirusset ville valghandlingen udgøre for stor en risiko for både vælgere og valgtilforordnede, mente han.

- Jeg kan ikke med god samvittighed bare stå og ikke gøre noget, sagde Evers ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med stemmerne fire mod to i højesteret blev det ifølge AP fastslået, at Evers ikke havde den nødvendige autoritet til at flytte primærvalget.

Nyhedsbureauet skriver, at primærvalget i Wisconsin ses som en bredere test af vælgernes mulighed for at stemme under coronakrisen og kan få konsekvenser for både senere primærvalg og "muligvis præsidentvalget i november".