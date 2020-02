Højesteret i Australien afviser deportering af aboriginere

Dommen har sit udspring i en sag om to mænd - Daniel Love fra Papua Ny Guinea og Brendan Thoms fra New Zealand - som Australien har forsøgt at deportere under love, der tillader myndighederne at annullere en dømt kriminels visum.

Begge mænd identificerer sig som australske aboriginere. Hver af dem har en forælder fra Australiens oprindelige befolkning, og begge har boet i Australien, siden de var små.

Daniel Love, der afsoner en straf for et overfald, og Bredan Thoms, der sidder fængslet for vold i hjemmet, har kæmpet ved domstolene for at blive i Australien. De har argumenteret for, at nok er de "ikkestatsborgere", men de er heller ikke "fremmede".

Højesteret var splittet i tirsdagens beslutning om, hvorvidt australske aboriginere er omfattet af de forfatningsmæssige bestemmelser, der vedrører udenlandske statsborgere. Fire dommere stemte imod og tre dommere for.

Australiens oprindelige befolkning har boet på det enorme kontinent i mere end 60.000 år, mens den morderne nations forfatning først blev indført i 1901.

Brendan Thoms blev accepteret af højesteret som værende aboriginer.

Omvendt kunne dommerne ikke blive enige om Daniel Loves baggrund i spørgsmål om biologisk afstamning, selvidentificering og anerkendelse af lokalsamfundet.