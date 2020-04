Højesteret frifinder George Pell for overgreb mod kordrenge

Det sker, efter at højesteret i Brisbane tirsdag formiddag lokal tid har besluttet at omstøde hans dom for seksuelle overgreb mod to kordrenge i 1996.

Højesterets syv dommere er alle enige om, at nævningene i George Pells retssag "burde have haft tvivl" om hans skyld.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

George Pell blev i december 2018 dømt for at have voldtaget en 13-årig kordreng og forulempet dennes jævnaldrende ven efter en søndagsmesse i St Patrick's Cathedral i Melbourne i 1996.

I marts 2019 blev han idømt en straf på seks års fængsel.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at højesteret har frifundet George Pell for alle fem anklagepunkter omhandlende seksuelt misbrug af de to 13-årige drenge.

Tirsdagens afgørelse er en kæmpe sejr for George Pell, der hele tiden har fastholdt sin uskyld.

Højesteret var Pells sidste håb, efter at en appeldomstol i Melbourne i august sidste år stadfæstede hans dom. To af domstolens i alt tre dommere stemte dengang for at afvise Pells appel.

Den tredje dommer mente omvendt, at der var "stor sandsynlighed" for, at kardinalen ikke havde begået overgrebene.

George Pell var i 1996 ærkebiskop i Melbourne. Siden steg han i graderne og endte med at være en de mest betroede medarbejdere i Vatikanet, hvor han fungerede som pavens finansminister.

Den katolske kirke har været viklet ind i en lang række sager, hvor præster er blevet sigtet og dømt for overgreb på mindreårige.

George Pell har tidligere udtalt, at den katolske kirke foretog "katastrofale valg", da den valgte ikke at tro på misbrugte børn, som beskyldte præster og embedsmænd fra kirken for overgreb.