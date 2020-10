Højesteret afviser Trump-anmodning om brevstemmer i svingstat

North Carolinas valgmyndighed har besluttet, at brevstemmer, der er stemplet senest 3. november, vil blive talt med, selv om de først bliver modtaget op til ni dage efter valgdagen.

USA's højesteret har afvist en anmodning om at forbyde delstaten North Carolina i at forlænge tidsfristen for at modtage brevstemmer ved næste uges præsidentvalg.

Valgmyndigheden begrunder den forlængede tidsfrist med mulige forsinkelser i leveringen af breve fra det amerikanske postvæsens side.

Men den beslutning forsøgte den republikanske præsident Donald Trumps valgkampagne at få USA's højesteret til at forbyde.

De konservative dommere Clarence Thomas, Samuel Alito og Neil Gorsuch gik ind for at blokere for en udvidet tidsfrist, mens de fem øvrige dommere var af den modsatte opfattelse.

I alt er der ni dommere i USA's højesteret, men den senest udnævnte, Amy Coney Barrett, deltog ikke.

Barrett, der var blevet nomineret til den betydningsfulde post af præsident Trump, blev indsat tirsdag og havde ikke haft tid til at sætte sig i sagen. Det oplyser en talsperson for domstolen.

I en anden strid om brevstemmer lykkedes det heller ikke Republikanerne at få medhold i højesteret onsdag.

Partiet har protesteret mod, at valgmyndigheden i Pennsylvania har forlænget tidsfristen for at modtage brevstemmer til tre dage efter 3. november.

Både Pennsylvania og North Carolina er blandt de såkaldte svingstater, som begge kandidater ved valget kan gøre sig forhåbning om at vinde.

En måling fra Ipsos/Reuters onsdag viser, at Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, fører med 49 procent mod 48 procent til Trump i North Carolina.

I Pennsylvania har Biden en føring på 50 procent mod 45 procent til Trump.

I 2016 sejrede Donald Trump både i North Carolina og Pennsylvania.

I USA er det ikke antallet af stemmer på landsplan, der er afgørende for valgets udfald, men resultaterne i de enkelte delstater.