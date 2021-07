Høje smittetal vækker bekymring på japanske hospitaler

Den japanske regerings ledende sundhedsrådgiver advarer om, at landets sundhedssystem kan blive overbelastet, hvis der ikke gribes ind.

- Hvis vi ikke bliver opmærksomme på denne mulige krise, vil presset på sundhedssystemet før eller siden blive meget alvorligt, siger den japanske topsundhedsekspert Shigeru Omi på et udvalgsmøde i parlamentet torsdag.

Samme dag steg antallet af dagligt smittede i Tokyo for tredje dag i træk med 3865 nye tilfælde. Den foregående dag blev der registreret 3177 smittede i løbet af 24 timer i landets hovedstad.

På landsplan steg antallet af nye smittede med over 9000 på en dag for første gang siden pandemiens begyndelse med 9576 tilfælde.

- Bortset fra vaccination er der ikke mange andre faktorer, der kan nedbringe smitten, siger Omi.

Han siger, at mange borgere nu har vænnet sig til coronasituationen så tilpas meget, at det har været med til at øge smitten, der særligt er drevet af den mere smitsomme Delta-variant.

Han peger også på, at smittestigningen kan skyldes, at flere samler sig i sommerferien og i forbindelse med, at der bliver afholdt OL i Tokyo.

Tokyos guvernør, Yuriko Koike, opfordrer yngre borgere til at blive vaccineret, blive hjemme og følge coronarestriktionerne. Ifølge guvernøren er de unge nøglen til at dæmme op for smitten.

Stigningen i antallet af smittede har ifølge Koike intet at gøre med OL.

Tokyo er i forvejen underlagt byens fjerde nødretstilstand i løbet af få måneder. Tiltagene i hovedstaden fokuserer primært på at få barer og restauranter til at stoppe med at servere alkohol efter klokken 20.00.