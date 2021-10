Høje energipriser kaprer dagsordenen på tværs af EU-møder

Både på et topmøde i Slovenien, et ministermøde i Luxembourg og ved EU-Parlamentets samling i Strasbourg har de stigende energipriser sneget sig ind.

Topmødet i Slovenien handler om EU's forhold til landene i Vestbalkan og om samarbejdet med landene. Alligevel er det energipriser, EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skal forholde sig til på vej ind til mødet.

Hendes budskab lyder, at prisstigningerne er et argument for at investere mere i den grønne omstilling.

- Jeg tror, vi er nødt til at være meget tydelige omkring, at gaspriserne er skyhøje. Men for vedvarende energi er priser faldet over de seneste år og er stabile.

- Så for os er det meget tydeligt, at det på lang sigt er vigtigt at investere i vedvarende energi, som giver os mere uafhængighed, siger hun.

El- og varmepriserne i Europa er steget betydeligt over de seneste 12 måneder. Og herhjemme har et energiselskab advaret forbrugere om et vinterhalvår med "ekstraordinært høje priser" på det danske elmarked.

Også på et ministermøde for EU's klima- og miljøministre er energipriserne blevet en del af dagsordenen.

Det har sneget sig ind under eventuelt på et møde, hvor andre store emner som EU's klimapakke og klimatopmødet COP26 også skal diskuteres.

Det er på anmodning af Polen, Grækenland og Spanien - med støtte fra andre delegationer - at det er blevet et punkt på dagsordenen.

Under EU-Parlamentets samling i Strasbourg er der onsdag sat fire timer af til at drøfte situationen.