Hjerneimplantat kan løse svær depression

Således har en kvinde med svær depression som den første i verden fået behandlet sin tilstand med succes ved at have fået indopereret et elektrisk implantat i hjernen.

Der kan være håb forude for folk med alvorlige psykiske lidelser som depression i form af et nyt eksperimentelt forsøg fra USA.

Det skriver The Guardian.

Anordningen, der er på størrelse med en tændstikæske, virker ved at måle hjernens aktivitet og give en lille stødimpuls, når det registrerer hjernemønstre med forbindelse til depression.

Studiet er udarbejdet af forskere ved University of California i San Francisco (UCSF), og det blev mandag publiceret i tidsskriftet Nature Medicine.

Den 36-årige patient Sarah siger, at forsøget har gjort "hendes liv værd at leve" igen. Hun fik ifølge The Guardian indopereret implantatet for et år siden, og det har blandt andet tilladt hende at grine spontant igen, siger hun.

- Da jeg blev stimuleret første gang, fik jeg den mest intense fornemmelse af lykke, og min depression føltes i et øjeblik som et fjernt mareridt.

- Jeg grinte bare højlydt. Det var første gang, jeg havde grinet eller smilet spontant i fem år, siger hun til avisen.

Sarah beskriver sit liv før behandlingen som et, hvor hun stort set ikke bevægede sig, ikke længere havde meninger om noget, og hvor "hun kun bemærkede det grimme i verden".

Hun fortæller, at hun skrev sig op til det eksperimentelle forsøg, fordi hun efter fem års depression følte, at hun var løbet tør for behandlingsmuligheder.

Til BBC siger hun, at hun et år efter operationen, der foregik i fuld narkose og tog det meste af en arbejdsdag, stadig har det godt, og at hun ikke oplever nogen bivirkninger.

- Anordningen har holdt min depression stangen og ladet mig vende tilbage til den bedste udgave af mig selv, så jeg kan genopbygge et liv, der er værd at leve.

Selv om behandlingsformen endnu kun er blevet testet på Sarah, og den formentlig kun vil være egnet til folk med alvorlig sygdom, der ikke kan behandles med medicin, så er forsøget særdeles bemærkelsesværdigt.

Ifølge The Guardian er det nemlig første gang, det er blevet demonstreret, at et elektrisk implantat på denne måde kan opdage og udbedre symptomerne bag psykisk sygdom.

Selv hos patienter, der har været syge i årevis.

- Vi har tidligere i psykiatrien ikke været i stand til at tilbyde denne form for personlig terapi, siger professor i klinisk psykiatri Katherine Scango fra University of California.

- Denne succes er i sig selv et utroligt fremskridt i vores viden omkring de hjernefunktioner, der danner basis for psykisk sygdom, siger hun.

Scango understreger, at det endnu er for tidligt at sige, om behandlingsformen kan hjælpe andre patienter, der lige som Sarah kæmper med alvorlig depression.

Men professoren er håbefuld, selv om der stadig er brug for en masse mere forskning på området.

Forskerholdet fra (UCSF) har allerede rekrutteret to nye patienter til yderligere forsøg. De skal blandt andet hjælpe med at klarlægge, om terapien kan bruges til at behandle andre psykiske lidelser.