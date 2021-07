Hjælpsomme tyskere skaber tæt trafik ved oversvømmede byer

En lang række hjælpsomme tyskere er de seneste dage draget mod katastroferamte byer for at give en hånd med.

- Befolkningens vilje til at hjælpe fortsætter med at være usvækket og overvældende, skriver politiet i udtalelsen.

Her lyder det videre, at de mange frivilliges indtog har ført til tæt trafik på vejene. Det betyder blandt andet, at tunge køretøjer, der er nødvendige for at få genetableret veje og broer, er blevet fanget i køer.

Det samme gælder køretøjer, der skal fjerne affald og vragrester.

- Lad venligst være med at tage til katastrofeområderne, skriver politiet.

Dele af det vestlige Tyskland blev i sidste uge ramt af enorme mængder regn, som førte til store oversvømmelser. Omkring 170 mennesker har mistet livet under den usædvanlige naturkatastrofe i Tyskland.

Politiet i Kassel understreger, at der bliver brug for hjælp i lang tid fremover. Frivillige opfordres derfor til at hjælpe på et senere tidspunkt.

Oversvømmelserne har blandt andet sendt debatten om klimaforandringer højt op på dagsordenen i Tyskland forud for parlamentsvalget den 26. september. Her ender forbundskansler Angela Merkels 16-årige styre.

Ifølge eksperter fører global opvarmning til hyppigere og mere voldsomme oversvømmelser, fordi varmere luft kan indeholde mere vand.

Også Belgien har været hårdt ramt af de store oversvømmelser. Her er i alt 36 personer bekræftet omkommet.