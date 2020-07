Hjælpepakke på milliarder skal støtte britisk kulturliv

Museer, gallerier, teatre, biografer og koncertsteder, som i flere måneder har manglet indtægter på grund af nedlukning, vil kunne modtage tilskud eller søge om lån for at klare sig gennem krisen, som ifølge Reuters har skabt en eksistentiel krise for store dele af sektoren.

- Pengene vil hjælpe med at sikre sektoren for fremtidige generationer og sikre, at kunstgrupper og spillesteder over hele landet kan fortsætte og holde på deres ansatte, mens dørene er lukkede, og scenetæpperne fortsat er trukket for, siger Boris Johnson i en udtalelse.

I den seneste fase af genåbningen af samfundsaktiviteter fik museer og biografer lov til at åbne, men med strikse krav om fysisk afstand mellem besøgende.

Ifølge regeringen er investeringen den største nogensinde i britisk kulturliv. Og redningspakken er større end forventet, lyder det fra ledende kulturorganisationer.

- Det er et rigtig godt resultat, siger Sir Nicholas Serota, der er formand for Arts Council England, ifølge BBC.

- Denne udmelding giver os værktøjerne til at hjælpe os med at rette op på tingene, tilføjer han.

The Music Venture Trust, der støtter spillesteder, er også begejstret for "den uhørte støtte til Storbritanniens verdensklassescene for livemusik".

- Den sikrer os nødvendig tid til at lave en plan for sikkert at genåbne spillesteder med livemusik, siger Mark David, der er leder for The Music Venture Trust, til BBC.

Ifølge formanden for kulturudvalget i Underhuset, den konservative Julian Knight, har kulturlivet behov for en yderligere indsats.

- Det her er første skridt i at forhindre nogle af vores store kulturinstitutioner i at gå ned. Pengene falder på et tørt sted og burde hjælpe nogle ud af farezonen, muligvis kun midlertidigt, siger han.

- Men for at sikre deres fremtid på lang sigt er der brug en målrettet aftale med sektoren. Det kan muligvis omfatte flere rundhåndede skattelempelser, siger Julian Knight til BBC.